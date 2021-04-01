Eski erkek arkadaşı tarafından bayılana kadar darp edilip, evinin önüne bırakılan Beyza Yurttaş: 'Ölmek istemiyorum'

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski sevgilisi tarafından darp edildiğini belirten Beyza Yurttaş, tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun yara bere içindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, yardım çağrısında bulundu. 'Ölmek istemiyorum' diyen Beyza Yurttaş'ı darp eden eski sevgili Bülent Yüksek ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.