Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ilk sağlık emekçisi, vefatının 1. yılında anıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) dün yaptığı çağrıyla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği gün olan 1 Nisan gününü, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlemişti.

TTB’nin kararı ve çağrısı doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde sağlık kurumlarını önünde Kovid-19 mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları için anma etkinlikleri ve basın açıklamaları yapıldı. Etkinliklerde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve karanfiller taşındı, Kovid-19’un meslek hastalığı sayılması talebi bir kez daha dillendirildi.

COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı https://t.co/ERt6ibQU9N pic.twitter.com/nHl3LVCrLj — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 1, 2021

​Anma etkinliklerinde yapılan açıklama şöyle:

"Güzel günleri görebilme umuduyla var gücümüzle çalıştığımız pandemi sürecinin bir yılını geride bıraktık. Mesleğimizin getirdiği sorumluluk ve yaşanabilir bir dünya umuduyla canla başla çalışırken değerli meslektaşlarımızı kaybettik ve sonsuzluğa uğurladık.

Yönetilemeyen bir pandeminin gölgesinde söylenmeyenleri söyleyerek, saklananları açığa çıkararak, toplumun ihtiyaçlarını talep ederek yurttaşların sözü olmaya çalıştık. Tüm bunları yaparken nitelikli koruyucu ekipman sağlanmayan, uzun mesai saatlerinde, kötü çalışma ortamlarında, hukuksuzca izin ve istifa hakları yasaklanan meslektaşlarımızın sesi olmak için çaba gösterdik.

Ne yazık ki kulaklarını tıkayıp, sesimizi duymak istemediler. Yönetemedikleri pandeminin suçunu vatandaşa, yükünü bizlere yüklediler. Ve 140 binin üzerinde sağlık çalışanı hasta olurken 391 sağlık çalışanını kaybettik. Ancak ses olmaya devam ediyoruz. Daha fazla hastalanmamak, ölmemek için sesimizi daha da yükseltmeye, yitirdiğimiz meslektaşlarımız için COVID-19’un meslek hastalığı sayılması adına mücadelemize devam edeceğiz.

Meslek hayatları boyunca gösterdikleri özverinin kat be katını pandemi döneminde gösteren, pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge haline gelen, COVID-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettiğimiz 1 Nisan gününü TTB 72. Kongresi’nde aldığımız karar ile “COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlemiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını asla unutmayacağız, onları toprağa değil sonsuzluğa uğurladığımızı her 1 Nisan’da belirtmeyi sürdüreceğiz"

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, 16 Mart 2020’de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart’ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlanan Taşcıoğlu’nun tedavisi bir kurul tarafından sürdürülmüştü. Prof. Dr. Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020’de hayatını kaybetmişti. Taşcıoğlu’nun ismi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne verilmişti.