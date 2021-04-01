Boğaziçi öğrencilerinin Kadıköy'deki eylemine polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversite öğrencilerinin, tutuklu arkadaşları için Kadıköy’de gerçekleştirmek istedikleri eyleme polis müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, rektör ataması ve tutuklamalara karşı Kadıköy’de düzenlediği eyleme polis müdahale etti, gözaltılar gerçekleşti.

30’dan fazla öğrencinin gözaltına alındığı söyleniyor. pic.twitter.com/41NbRHuQma — Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) April 1, 2021

Boğaziçi öğrencileri dün yaptıkları eylem çağrısında, “Meşru olmayan kayyumlara, polis şiddetine, korku rejimlerine karşı omuz omuza durmak için, hukuksuz kararları kabul etmiyoruz demek için 1 Nisan'da Kadıköy'de; Anıl ve Şilan'ın özgürlüğü için 2 Nisan'da Kartal Adliyesi önünde buluşuyoruz” demişti.

Kadıköy Kaymakamlığı ise, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek ilçedeki eylem ve etkinlikleri yasakladığını açıklamıştı. "Bazı grupların İskele Meydanı'nda eylem çağrılarının olduğunu" belirten İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada yasağı, “İlçemizde yapılmak istenen toplanmanın, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği” gerekçesine dayandırmıştı.