'Kimliklerdeki yabancı menşeli çipler güvenlik zafiyeti oluşturabilir'

Son aylarda tüm dünyayı saran çip krizi çip üretiminin ve tasarımının önemini gözler önüne sermişti. Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre çip sorunun bir de güvenlik boyutu bulunuyor. Türkiye’nin ilk yerli çipini tasarlayacak olan YONGATEK Microelectronics CEO’su Ali Baran kimliklerdeki çiplerin yabancı menşeili olduğundan büyük güvenlik zafiyetine yol açabileceğini söyledi.

Kimliklerdeki ve pasaportlardaki çiplerin yerli olması gerektiğini vurgulayan Ali Baran “Çiplere sadece ticari olarak bakmamak gerekiyor. Ulusal güvenliği ilgilendiren bir boyutu da var. Kimlik kartları, pasaportlar bunların hepsinde çip var. Kimliklerdeki çipler yerli olmadığından ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir çip bizim tarafımızdan yapılmamış ve hazır olan bir platformu kullanıyoruz. Yarın bir gün 80 milyonun kimlik bilgileri çalındığına dair haberler alırsak güvenlik açısından neden kaynaklandığını tahmin etmek zor olmayacak” açıklamalarında bulundu.

'Devletler kendi çiplerini üretmeyi tercih ediyor'

Sürücüsüz araçlara takılan takip çiplerinin de zafiyet oluşturduğuna dikkat çeken Ali Baran “Sürücüsüz araçların takip edilebilirliği açısından takılan takip çipleri bulunuyor. Ama bunu devletler ulusal güvenlik nedeniyle kendi ülkelerinde üretiyorlar. Bizim ülkemizde de önümüzdeki dönemde bu uygulama gerçekleşecek. Hatta emniyet tarafından sürücüsüz araçların sahaya inmesiyle zorunluluk haline gelecek” ifadelerini kullandı.

'Devletimiz uzun vadede Malezya’daki çip fabrikasına ortak olabilir'

"Çiplerin Türkiye’de üretilmesi, tasarlanması hayata geçirilmesi son derece önemli" diyen Baran şöyle devam etti:

''Hem dünya pazarında ticari olarak hem de kendi ulusal güvenliğimizi korumamız açısından çip tedarikini içten çözmemiz son derece mühim. Devletimiz bu konuda adımlar atıyor. Silterra çip üretiminde önemli oyuncular arasında. Malezya’da çip üretiminden sonraki hedefimiz Türkiye’de çip üretmek. Silterra fabrikası bu açıdan da bizim için örnek teşkil edecek. Devletimiz uzun vadede Malezya’daki çip fabrikasına ortak olabilir. Bu bizim için umut vaat edici. Umarız ki ilerleyen günlerde daha somut adımlar atılabilir.''