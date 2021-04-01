Gamze Pala'nın cinayet zanlısı: 'Sana mı kaldım dedi, psikolojim bozuldu'

Rize’de Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar yaptığı savunmada "Bir ara Gamze’nin parmağında yüzük görünce ne anlama geldiğini sordum. Bana ‘Sana mı kaldım ‘dedi. Bu benim psikolojim bozdu” dedi.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren 39 yaşındaki Savaş Dalançıkar’ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı dava görüldü.

DHA'nın haberine göre duruşmada savunma yapan Dalançıkar, "Bir ara Gamze’nin parmağında yüzük görünce ne anlama geldiğini sordum. Bana ‘Sana mı kaldım‘ dedi. Bu benim psikolojimi bozdu. Olay günüde arkadaşlarımla alkol içerken Gamze’nin sosyal medya hesaplarına ve fotoğraflarına bakmıştım, psikolojim bozulmuştu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.