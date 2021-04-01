Kayıt
22:30 01 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul sorusuna yanıt: Çocukların tablet istediği bir ortamda 'Beton Kanal’ı konuşmak günah

    © Fotoğraf : İBB TV/ONUR GUNAL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1411
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044173501_0:0:2304:1296_1200x675_80_0_0_878714dc83297a0d3ed69721308a2df4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104011044173532-imamoglundan-kanal-istanbul-sorusuna-yanit-cocuklarin-tablet-istedigi-bir-ortamda-beton-kanali/

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'ü ziyareti sırasında tartışmalı Kanal İstanbul'la ilgili soruya yanıt vererek; "Şuradaki çocuklar ne sordu bize? ‘Başkanım, tabletimiz yok. Başkanım, kırtasiyemiz yok.’ Belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda, bunlar, bu şehir adına konuşulacak işler değil." dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy’de bir dizi incelemelerde bulunup, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gazeteciler, ziyaret sırasında İmamoğlu’na, “İBB’nin Kanal İstanbul çevresinde çalışması olacak mı” sorusunu yöneltti. İmamoğlu, bu soruya, “Bu, büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği bir ortamda. Şuradaki çocuklar ne sordu bize? ‘Başkanım, tabletimiz yok. Başkanım, kırtasiyemiz yok.’ Belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda, bunlar, bu şehir adına konuşulacak işler değil. Bunları konuşmak, büyük bir ihanet, zül, günah, yazık. Kaldı ki; bu beton sathın, o Beton Kanal’ın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada” yanıtını verdi.

    Adil Karaismailoğlu
    © İHA
    Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı

    İmamoğlu, öğleden sonraki mesaisinin tamamını Arnavutköy ilçesine ayırdı. İmamoğlu, ilçede sırasıyla; mahalleyle aynı adı taşıyan Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı’nda incelemelerde bulunup, İstiklal Mahallesi’ndeki Yol Bakım 4. Bölge Müdürlüğü’ne ve Anadolu Mahallesi’ndeki Arnavutköy 3. Bölge Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı’ndaki incelemeleri öncesinde, mahalle sakinleri ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu ile fotoğraf çektiren çocukların ortak talepleri; tablet, kitap ve oyuncak gibi ürünler oldu.

    Arnavutköy'e tesis müjdesi

    İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan inşaatla ilgili teknik bilgiler aldı. İmamoğlu, yapımına 14 Temmuz 2017’de başlanan, göreve geldiğinde yüzde 40’ı tamamlanan ve şu anda yüzde 71 oranında imalatı gerçekleştirilen tesisteki çalışmaların hızlandırılması talimatını yardımcılarına iletti. Gazetecilere, inşaat alanında değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Bugün Arnavutköy’deyiz. Boğazköy’de çok kıymetli bir tesisimizi dolaştık. Buranın fonksiyonlarını çok farklılaştırdık çevrenin ihtiyacına dönük. İSMEK’in bir birimini burada oluşturuyoruz. Artık bütün yapılarımıza ihtiyaç ölçeğinde mutlaka katmaya çalıştığımız kreş imalatını, buraya dahil ettik. Sosyal alanlar, taziye evi, bir kısım ticari alanlarla beraber, inşallah Arnavutköy’ün bu mahallesine, bu güzel tesisi, etrafındaki park düzenlemeleriyle beraber bu yaz sonunda, eylülün ortalarına doğru, bölüm bölüm hizmete açmış olacağız” dedi.

    'Beton Kanal tehdit ediyor'

    Arnavutköy’de, özellikle alt yapıya dönük önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, Hadımköy’de inşaatı devam eden Halk Ekmek inşaatının da bu yatırımların bir örneği olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, İBB’nin ekmek üretimini yaklaşık 2,5 milyon adete çıkartacak tesisin, yıl sonuna doğru faaliyete geçeceği müjdesini paylaştı. “Arnavutköy, yaygın bir alana sahip. Farklı tehditlerle de muhatap” diyen İmamoğlu, “Başta Beton Kanal olmak üzere başka tehditlere de maruz kalıyor. Bunları da bir yandan takip ederken, bir yandan da başta Terkos’u korumaya dönük, İSKİ’nin bir kısım yatırımlarına dönük hizmetlerimiz, Arnavutköy’de yoğunlukla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

    © Fotoğraf : İBB
    İmamoğlu: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek

    'İstanbul'un yüzünü kızartmayacak hizmetlerimizi sürdüreceğiz'

    Arnavutköy’ü, “İstanbul’un çok kritik bir yüzü” olarak tanımlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

    “Hem korunmaya muhtaç hem Yeni Havalimanı fonksiyonuyla beraber, ihtiyaçlarını giderici birtakım düzenlemelere de muhtaç. İstanbul’un sırtına daha büyük yükleri yükleyen değil, yeni yüzünü yansıtan düzenlemeler. Zaten Arnavutköy’ün var olan köyleri ve var olan mücavir alanları var, kendi gelişim alanları var. Buraların düzenli ve düzeyli gelişimini sağlamak bakımından hem siyasi açıdan hem toplumsal açıdan hem İstanbul’un bütününe hizmet açısından kıymetli bir coğrafya. Dikkat etmeliyiz. Umarım İstanbul’un yüzünü kızartmayacak, geleceğini sıkıntıya sokmayacak güzel işler yaparak ve da yapılacak olan yanlış işlere karşı da dik durarak, Arnavutköy’e hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”

    'Böyle bir mutluluk yok'

    İmamoğlu, bir gazeteciden gelen, “Arnavutköy, önemli bir konumda. Önce havaalanı yapıldı, şimdi Kanal İstanbul projesi konuşuluyor. Kanal İstanbul’un geçtiği yerler genel olarak tarım arazisi, hazine arazisi ve bunun dışında da askeri alanlar var. İstanbul içindeki sanayinin buraya getirileceği konuşuluyor. Sanayinin dışında, eğitim ve hizmetler noktasında İBB olarak bir çalışma olacak mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    “Biz, olaya daha büyük pencereden bakıyoruz. Bu, büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği bir ortamda. Şuradaki çocuklar ne sordu bize? ‘Başkanım, tabletimiz yok. Başkanım, kırtasiyemiz yok.’ Belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda, bunlar, bu şehir adına konuşulacak işler değil. Bunları konuşmak, büyük bir ihanet, zül, günah, yazık. O bakımdan, biz olaya böyle bakıyoruz. Kaldı ki; bu beton sathın, o Beton Kanal’ın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada. Yani 3-5 metrekare ile birkaç köylü vatandaşımızı mutlu ettik naraları atarlar önümüzdeki günlerde; böyle bir mutluluk yok. Orada çok mutsuz olacak İstanbullu ve Arnavutköylü; ben, onu biliyorum. Bu yönüyle bakmak lazım. Kanal meselesi, geniş bir mesele.”

     

    Etiketler:
    Arnavutköy, Kanal İstanbul, İBB, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet