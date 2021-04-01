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    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

    RTÜK Başkanı Şahin, 'Hiç talimat gelmiyor mu?' sorusunu yanıtladı

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    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Hiç talimat gelmiyor mu?' sorusunu yanıtladı.

    Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin oldu.

    Candaş Tolga Işık'ın 'Talimat geliyor mu?' sorunu yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bir bakan da olabilir bu, bir STK'nın başkanı da olabilir, bir vatandaş da zaten bizi arayarak şikayetim var diyebiliyor ki. Ama bir bakan dediği için bir kuruluşa ceza vermemiz bu dediğim sistemde mümkün mü?" dedi.

    Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine bir talimat gelmediğini ifade eden Şahin, "Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AK Parti'den 4, CHP'den 2 tane, 2 tane MHP'den, 1 tane de HDP'den gelen arkadaşımız var" ifadelerini kullandı. 

    Programdan öne çıkanlar: 

    RTÜK olarak nasıl ceza veriliyor?

    -RTÜK'ün kuruluş kanunları var. 6112 sayılı kanunun eksikleri var ancak, biz bunu yönetmeliklerle destekliyoruz. Bir programda bu müeyyideye aykırı bir olay varsa uzmanların tespit ettiği sistemimiz var. Belli bir uzman grubu var ve belli kanallar var o uzmanlar onları takip ediyor. Uzman ve kanallar sürekli değişiyor. Raporlar hazırlanır ve kurul buna karar verir. Kurulumuz benimle birlikte 9 kişi. 

    'Sadece kanallar ceza yemiyor'

    -Muhalif kanal değil oradaki programlar ceza yiyor. Muhalif kanal olmayan bir çok kanal da ceza yiyor. Böyle bir algı varsa yanlış ve boşa bir algı.Ben ceza sayılarını açıklamaktan yoruldum. Utanıyorum. Bunların sadece sebebi ben miyim. Aykırılıklar yapıldığı zaman suçlusu ben miyim?

    Uzmanlar nasıl seçiliyor?

    -94'den beri bu yana çalışan uzmanlarımız var. KPSS ve sınav sistemlerimiz var sınavları geçmeleri şart. Biri birine gıcık oluyor diye asla ceza yazması mümkün değil. Kurul tespit eder ve anlar. 

    Sosyal medyadaki hakaretler

    -Orada Meral Akşener'i konuk aldı diye ceza vermemiz mümkün değil. Orada eleştiri değil, hakaret vardı. O kelimeyi kullanamazsınız. Akşener'in o programda olması talihsizlik. Sunucunun kullandığı kelimeler yanlış

    'Ebubekir'in kılıcı' eleştirisi

    -Ben buna kızmadım. Düzeltme ihtiyacı hissettim. Çocuklarımız kırmızı çizgimiz olduğunda kılıç değil kalkan olur. Z kuşağının tercih ettiği bir alanda kaygı ve yapmak istediklerimiz var. Yeni platformlarda çocukları başka boyutlara çekecek ebeveynleri de korkutan yayınlar oluyor. Seç izle platformlarda ebeveyn kontrolünü sağladık. Ve akıllı işaretler geliştirdik. MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile birlikte çocuklarımızı bazı yayınlardan koruyacak sistemler geliştirdik.

    Youtube'daki denetim alanları

    -Şahsi yapılan yayınlar bizim alanımızda değil. Onlara BTK bakıyor

    'Avrupa'dan bile daha iyi yerdeyiz'

    -Seç izle platformlarında dijitalleşmede Avrupa'dan daha iyi yerdeyiz. Bunu gururla söylüyorum. Kanunlarımız Avrupa'dan daha özgürlükçü

    Gündüz kuşaklarındaki programlar

    -Üst Kurul toplantılarımızda da ele aldığımız bir konu. Müeyyide verilen bir cezadır. Biz bunları verme taraftarı değiliz.  Sabah kuşağı programları ciddi şekilde izleniyor. Biz burada "Bu programlar nasıl olmalı" diye konuşmalıyız. Evlilik programlarının kalktığında Aile Bakanlığında müsteşardım. Orada artık o kadar uygunsuz bir konular çıktı ki sonra düzenleme yapıldı. Siyasi otorite kaldırmak zoruna kaldı. Bu tür programların rehabilite edilmesi gerektiğine inanıyorum. 

    Sözcü TV'ye neden izin verilmiyor?

    -Sözcü TV, Sivas'taki bir kanalı satın aldı ve logoyu yanlış kullandı. Önce biz uyardık. Yapay zeka bu logoyu algılamıyor. Tam biz kurula alacağız. Türk patent bu logoyu onaylamamış. Sözcü TV'nin buradaki eleştirisinden ben de memnun değilim. Sözcü TV logolarla ilgili yasal düzenlemeleri tekrar yaparsa kurula gelecek. Ve bu kurulda karar çıkacak.

    'Pandemide TV izleme süresi arttı'

    -Pandemi önceki dönemde televizyon izlenme alışkanlıkları değişmişti. Mobile kaymıştı. Ancak pandemiden sonra televizyon izlenme süresi 5 saatin üzerine çıktı. Ve bu fazla.

    Dizilerdeki şiddet sahneleri

    -Bu bir sarmal en çok şikayet edilen dizi reytinglerde en üst sırada. Halkımız şiddet dizisi izliyor diye şiddet dizisi çekmek hakarettir. Ben evde belgesel, iş yerinde haber kanallarını izliyorum

    Televizyonlardaki reklam politikaları

    -Reklamların denetimi bizde. Gönül ister ki dizilerin son bölümündeki eleştirilen o reklamlar düzenlensin. Ben isterim ki, dizi aralarındaki reklamlar düzenli kullanılsın. Ancak bu kandırılmak değil, izleyici artık bunu biliyor.

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