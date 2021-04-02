Artvin'de yine köy yangını: İlk belirlemelere göre 4 ev yandı

Artvin Valiliği, Ortaköy köyünde çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından, olay yerine gelen ekiplerce yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde yangın çıktığı belirtilerek, "Yapılan ilk belirlemelere göre 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Artvin'de daha önce de Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'ndeki bir evde yangın çıkmış, alevler 190 haneli köyde 50'ye yakın eve sıçramıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa edeceklerini açıklamıştı.