İstanbul'da miras kavgası: Aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İddiaya göre, Kerim Özdemirel ile amcası Turan Özdemirel arasında miras sebebiyle tartışma çıktı. Turan Özdemirel, konuşmak için ağabeyi Ramazan Özdemirel'in evine geldi. Tartışma burada büyüyerek kavgaya dönüştü. 68 yaşındaki Turan Özdemirel yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 72 yaşındaki Ramazan Özdemirel ile oğlu Kerim Özdemirel, torunları Kerem ve Ömer Özdemirel yaralandı. Ateş açan Turan Özdemirel ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Özdemirel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kerim Özdemirel'in hayati tehlikesinin devam ettiği, Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, sokağı emniyet şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.