Kayıt
09:11 02 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kanal İstanbul projesi

    126 emekli büyükelçiden Montrö açıklaması: Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 83
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1042509967_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e176e13d1b705abb37e1bfb615700f6c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104021044175531-126-emekli-buyukelciden-montro-aciklamasi/

    126 emekli diplomat bir araya gelerek Kanal İstanbul projesiyle tartışmaya açılan Montrö Boğazlar Sözleşmesine ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir" denildi.

    Türkiye'yi dünyanın önemli merkezlerinde temsil etmiş 126 emekli diplomat bir araya gelerek Kanal İstanbul projesiyle tartışmaya açılan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kritik tarihsel önemini vurgulayan ortak bir yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açacaktır. Atatürk Türkiye'sinin, Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması ise Türkiye'nin İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir" denildi.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İBB TV/ONUR GUNAL
    İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul sorusuna yanıt: Çocukların tablet istediği bir ortamda 'Beton Kanal’ı konuşmak günah
    Aralarında bakanlık, Dışişleri'nde müsteşarlık, genel müdürlük ve sözcülük de yapmış olan imzacı diplomatlar arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ilk sivil müsteşarı olan emekli büyükelçi Sönmez Köksal, halen BM İşkenceyi Önleme Komitesi üyesi olan Erdoğan İşcan, eski AİHM yargıçlarından Rıza Türmen de yer aldı.

    Büyükelçilerin açıklamasında, Montrö'nün Türkiye'ye olan kazanımlarından bahsedilirken, "Kanal İstanbul ve ÇED Raporu'nda sözü edilen Çanakkale Kanalı, ABD'nin Montrö'yü tartışmaya açmak amacına hizmet edecektir" ifadesi kullanıldı.

    Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının Türkiye için 'gerçek bir beka sorununa yol açacağı' belirtilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çeşitli emelleri olan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir" denildi.

    T24’ün haberine göre, 126 büyükelçinin imzaladığı açıklama şöyle:

    "Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açacaktır. Atatürk Türkiye'sinin, Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması ise Türkiye'nin İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar.

    Montrö, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkenin askerden arındırılmış, uluslararası yönetime ve denetime bırakılmış son parçası üzerinde mutlak egemenliğini tescil eden belgedir.

    Montrö, Boğazlar üzerinde yüzyıllar süren ve Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasına varan tarihi sürecin tekrarlanmasını önleyecek dayanağımız, kozumuzdur.

    Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir.

    Montrö, Rusya'nın da güvenliğinin temel bir belgesidir. Rusya, 1936'nın koşullarında, zamanın Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa ve Dünya siyasetindeki konumu, ağırlığı ve güvenilirliği nedeniyle güvenliğini Türkiye'nin ihtiyarına ve kararına bırakabilmiştir.

    Ancak, Sözleşme'nin imzasını takiben, Boğazlarda daha fazla söz sahibi olabilmek için Türkiye'yi ikili bir yardımlaşma anlaşması yapmaya zorlamak istemiştir.

    Atatürk, İnönü ve T. Rüştü Aras, Montrö varken başka anlaşmaya gerek olmadığı ve Montrö'yü tartışmaya açmanın, Türkiye'ye kazandıklarını kaybettireceği düşüncesi ile bunu kabul etmemişlerdir. Rusya Boğazlar üzerindeki iddia ve beklentilerinden bugün de vazgeçmemiştir.

    Montrö Sözleşmesi'ne taraf olmayan ve Sözleşme'yi Karadeniz'e dilediği gibi çıkmasının önünde engel olarak gören müttefikimiz ABD, yıllardır Montrö'yü ortadan kaldırmaya veya kendisinin de taraf olacağı yeni bir sözleşme yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Kanal İstanbul ve ÇED Raporu'nda sözü edilen Çanakkale Kanalı, ABD'nin Montrö'yü tartışmaya açmak amacına hizmet edecektir.

    Adil Karaismailoğlu
    © İHA
    Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarının başlamasına çok kısa zaman kaldı
    Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması, Türkiye'ye bütün bu kazanımlarını kaybettirebilecek yaşamsal bir egemenlik ve güvenlik, kısacası gerçek bir beka sorununa yol açacaktır. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çeşitli emelleri olan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir.

    Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    Montreux Duyurusu'na katılan Dışişleri Bakanlığı emekli misyon şefleri şu şekilde:

    1. BE Ömer ERSUN

    2. BE. Süha UMAR

    3. Başkonsolos Engin ANSAY

    4. BE Yalım ERALP

    5. BE Ergün PELİT

    6. BE Önder ÖZAR

    7. BE Oya TUZCUOĞLU

    8. BE Selçuk İNCESU

    9. BE Yusuf BULUÇ

    10. BE Umur APAYDIN

    11. BE Tuluy TANÇ

    12. BE Çınar ALDEMİR

    13. BE Halil AKINCI

    14. BE Aydan KARAHAN

    15. BE Ali YAKITAL

    16. BE Varol ÖZKOÇAK

    17. BE Duray POLAT

    18. BE Sina BAYDUR

    19. BE Erhan ÖĞÜT

    20. BE Pulat TACAR

    21. BE Ümit PAMİR

    22. BE Murat BİLHAN

    23. BE Barlas ÖZENER

    24. BE Mengü BÜYÜKDAVRAS

    25. BE Ahmet BANGUOĞLU

    26. BE Murat SUNGAR

    27. BE Dicle KOPUZ

    28. BE Sevinç DALYANOĞLU

    29. BE Ömür ORHUN

    30. BE Osman KORUTÜRK

    31. BE Sencar ÖZSOY

    32. BE Oktay AKSOY

    33. BE Engin TÜRKER

    34. BE Mustafa AKŞİN

    35. BE Mehmet GÖRKAY

    36. Başkonsolos Betin YİĞİT

    37. BE Senbir TÜMAY

    38. BE Nuri YILDIRIM

    39. BE Feryal ÇOTUR

    40. BE Numan HAZAR

    41. BE Rıza TÜRMEN

    42. BE Ali Hikmet ALP

    43. BE Sumru NOYAN

    44. BE Süha NOYAN

    45. BE Mümin ALANAT

    46. BE Turan MORALI

    47. BE Ali Nazım BELGER

    48. BE Celalettin KART

    49. BE Ali ARSIN

    50. BE Selahattin ALPAR

    51. BE Ateş BALKAN

    52. BE Faruk LOĞOĞLU

    53. BE Oğuz ÖZGE

    54. BE Teoman SÜRENKÖK

    55. BE Sönmez KÖKSAL

    56. BE A. Ferit ÜLKER

    57. BE Nazmi AKIMAN

    58. BE Kurtuluş TAŞKENT

    59. BE Ertuğrul KUMCUOĞLU

    60. BE Namık TAN

    61. BE Tahsin BURCUOĞLU

    62. BE Uğur ARINER

    63. BE İzzet ZİNCİR

    64. BE Nurettin KARAKÖYLÜ

    65. BE Orhan AKA

    66. BE Volkan VURAL

    67. Başkonsolos Beyza ÜNTUNA

    68. BE Tugay ULUÇEVİK

    69. BE Fatih CEYLAN

    70. Başkonsolos Erol ETÇİOĞLU

    71. BE Akın ALPTUNA

    72. BE Altan GÜVEN

    73. BE Filiz DİNÇMEN

    74. BE Üstün DİNÇMEN

    75. BE Selim KARAOSMANOĞLU

    76. BE Uluç ÖZÜLKER

    77. BE Ömer ALTUĞ

    78. BE Mehmet Ali İRTEMÇELİK

    79. BE Ahmet ARDA

    80. Başkonsolos Alev SELAMOĞLU

    81. BE Kaya TÜRKMEN

    82. BE Doğan AKDUR

    83. BE Kadir Hidayet ERİŞ

    84. BE Osman ULUKAN

    85. BE Koray TAYGAY

    86. BE Taner BAYTOK

    87. BE Güner ÖZTEK

    88. BE Şule SOYSAL

    89. BE Veka İNAL

    90. BE Naci SARIBAŞ

    91. BE Temel İSKİT

    92. BE Bilge CANKOREL

    93. BE Adnan BAŞAĞA

    94. BE Gün GÜR

    95. BE Onur ÖYMEN

    96. BE Ferhat ATAMAN

    97. BE Şükrü ELEKDAĞ

    98. BE Ercüment Ahmet ENÇ

    99. BE Naci AKINCI

    100. BE Kemal GÜR

    101. BE Ünal MARAŞLI

    102. Başkonsolos Ayşe Esen ÖĞÜT

    103. Başkonsolos Gönül DALYANOĞLU

    104. BE Vefahan OCAK

    105. BE Ünal ÜNSAL

    106. BE Bahattin GÜRSÖZ

    107. Direktör (BM) Üner KIRDAR

    108. BE Tomur BAYER

    109. BE Erdoğan AYTUN

    110. BE Erdinç ERDÜN

    111. BE Nazım DUMLU

    112. BE Uğur ERGUN

    113. BE Haluk ILICAK

    114. BE A. Hakan OKÇAL

    115. BE Erdoğan İŞCAN

    116. BE Erhan YİĞİTBAŞIOĞLU

    117. BE Önder ALAYBEYİ

    118. BE İlhan YİĞİTBAŞIOĞLU

    119. BE Kenan TEPEDELEN

    120. BE Mithat RENDE

    121. BE Burhan ANT

    122. BE Erkan GEZER

    123. BE Hüseyin PAZARCI

    124. BE Şakir FAKILI

    125. BE Hüseyin ÇELEM

    126. BE Özdem SANBERK

    Etiketler:
    açıklama, Büyükelçilik, Büyükelçi, Montrö, Kanal İstanbul Projesi, Kanal İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet