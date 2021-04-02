Yolda yürüyen kadına muşta ile saldırdı, 'Başkasına benzettim, bilerek olmadı' dedi

Bursa'da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki Ecenur Ö., tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı. Gözaltına alınan şüpheli, Ecenur Ö.'yü başka birine benzettiğini, bu sebeple saldırdığını söyledi.

Bursa'da dün akşam saatlerinde işçi servisinden inerek evine doğru yürüyen 18 yaşındaki Ecenur Ö., tanımadığı bir erkek tarafından muşta ile saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre kafasından ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan ve daha 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli Sedat A.'nın, "Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Songül S.'yi ağabeyimin ölümüne sebep kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım" dediği öğrenildi.

'Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi'

Ecenur Ö. ise yaşadıklarını şöyle anlattı: