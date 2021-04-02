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    16 bıçak darbesi ile öldürülen Sezen'in sadece korneası bağışlanabildi

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104021044176381-16-bicak-darbesi-ile-oldurulen-sezenin-sadece-korneasi-bagislanabildi/

    'Dini nikahlı’ eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'nün tüm organlarını bağışlamak istediklerini ancak aldığı darbelerden dolayı sadece korneasının bağışlanabildiğini söyleyen babası "Kızımda organ diye birşey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri kalmış. Paramparça olmuş kızım” diye konuştu.

    27 Mart günü İzmir’in Konak ilçesinde, 3 aydır ayrı yaşadığı ‘dini nikahlı’ eşi 24 yaşındaki Anıl Yolum tarafından 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden ve 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün, ölmeden önce babasına organlarını bağışlamak istediğini söylemesi üzerine korneası bağışlanmıştı.

    Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, başka organlarını da bağışlamak istediklerini ifade ederek, 16 bıçak darbesi nedeniyle bağışlanamadığını söyledi.

    Serdar Ünlü, "Ben kızımın cesedini almaya gittiğimde adli tıpa bir doktor bana geldi ve ‘kızınızın gözlerini bağışlamak ister misiniz?’ dedi. O anda benim aklıma kızımın organlarını bağışlamak istediği geldi. Yoksa ben unutmuştum kızımın organlarını bağışlamak istediğini, zaten kızı öldürülmüş bir insan onu o anda nasıl hatırlar ki. Ben de kızımın bütün organlarını bağışlamak istediğimizi söyledim; ama adam kızımı 16 yerinden bıçaklamış. Kızımda organ diye bir şey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri kalmış. Adam tam 16 yerinden bıçaklamış, paramparça olmuş kızım. Soruyorum bir insan 16 yerinden bıçaklanır mı?” dedi.

    ‘Kızım yaşı küçük olduğu için aldandı, hayalleri vardı, hayallerini yıktılar’

    Kızının daha 17 yaşında olduğunu ve okulunu bitirmediğini belirten Serdar Ünlü, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Benim kızım daha okul okuyordu. Sağlık meslek lisesine gidiyordu ve ileride hemşire olmak istiyordu. Karşısına böyle bir vahşi insan çıktı. Kızım da yaşı küçük olduğu için aldandı. Kızımın hayalleri vardı fakat hayallerini yıktılar. Sebebi ise kıskanmasıymış. Bir insan kıskandığı için böyle bir şey yapar mı? ifadelerini kullandı.

    ‘Tüm kadınlara kalkan eller dursun artık, hep kadınlar mı ölmeyi hak ediyor’

    Annesi tarafından 1.5 yaşındayken terk edilen Sezen Ünlü'yü büyüten ve Sezen Ünlü'nün ‘anne’ diye hitap ettiği halası Saniye Gevşek de “Adaletimizden kızımın katili için idam istiyorum. Sadece kızıma da değil tüm kadınlara kalkan eller için idam istiyorum. Benim canımı çok yaktılar, Allah’ta onlara aynı açıyı yaşatsın. Kızım evleneli daha bir sene olmadı. Ben hala sabahları kalkıyorum, etrafta onu arıyorum. Etrafa bakıyorum ve ‘Sezen nerede, gelecek mi?' diyorum. Artık yeter. Tüm kadınlara kalkan eller dursun artık. Hep kadınlar mı ölmeyi hak ediyor? Ben artık düşünmekten yatamıyorum, 'öldüreyim kendimi' diyorum. Annesi Sezen’i bıraktı gitti. Ben onu 1.5 yaşında aldım kucağıma ve ne zorluklarla büyüttüm. Yukarıda Allah var, o biliyor. Kimse bilemez kızımın gözyaşlarının aktığı zamanı, sadece ben bilirim. Vicdansızlar duysunlar bu söylediklerimi” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kadın cinayetleri, Kadına şiddet, Sezen Ünlü, Anıl Yolum, İzmir, Türkiye
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