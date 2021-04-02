Türkiye'de BioNTech aşılaması başladı

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama çalışmalarına, BioNTech aşısı da dahil oldu. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başkanan aşı, nisan ayında 4.5 milyon doza ulaşacak. 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu olarak anlaşma da sağlandı.

Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edildi.

© İHA Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek.

Kalp hastası olduğunu ve aşı olduğu için çok mutlu olduğunu ileten Ayşe Dinç, “Kalp hastasıyım olmam gerekiyordu. Onaylanır onaylanmaz geldim. Daha güvende hissediyorum kendimi. Tavsiye ederim, en azından kendilerini hastalığa karşı koruma altına almış olurlar” şeklinde konuştu.