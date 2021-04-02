Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda evinin önünde 3-4 polis aracının olduğunu söyledi.

Hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda okutulmasıyla milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Gergerlioğlu, "Evimin önünde 3- 4 polis aracı var, henüz evime gelmediler. Sanırım saat 13.00'deki Cemal Yıldırım'ın evimin önünde yapacağı basın açıklamasına hazırlık yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Evimin önünde 3- 4 polis aracı var, henüz evime gelmediler.



Sanırım saat 13.00'deki Cemal Yıldırım'ın evimin önünde yapacağı basın açıklamasına hazırlık yapıyorlar. — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) April 2, 2021

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