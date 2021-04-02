Hakkındaki yargı kararının kesinleşmesi ve bu kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda okutulmasıyla milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Gergerlioğlu, "Evimin önünde 3- 4 polis aracı var, henüz evime gelmediler. Sanırım saat 13.00'deki Cemal Yıldırım'ın evimin önünde yapacağı basın açıklamasına hazırlık yapıyorlar" ifadesini kullandı.
Evimin önünde 3- 4 polis aracı var, henüz evime gelmediler.— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) April 2, 2021
Sanırım saat 13.00'deki Cemal Yıldırım'ın evimin önünde yapacağı basın açıklamasına hazırlık yapıyorlar.
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