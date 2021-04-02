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    Beyza Yurttaş, Alanya

    Beyza Yurttaş'ı darp eden eski sevgili, imam nikahlı eşini arayıp 'Nasıl olmuş aşkım?' diye sormuş

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Antalya'nın Alanya ilçesinde, ayrıldığı sevgilisinin otomobilde darp ettiği Beyza Yurttaş, yaşadığı dehşeti anlattı: “Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım?' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım, biraz da benim için vurur musun?' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı arayarak 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş.”

    Alanya'da Beyza Yurttaş, 3 gün önce eski sevgilisi B.Y. tarafından Avsallar Mahallesi'nden otomobille alınarak, darp edildi. Bayılana kadar dövülen Yurttaş, daha sonra B.Y. tarafından evinin önüne bırakıldı. Bir elektrikçinin baygın halde bulduğu Yurttaş, daha sonra jandarmaya giderek B.Y.'den şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı

    Sosyal medyada dün hızla yayılan fotoğraf ve yayımlanan haberlerin ardından harekete geçen savcılık karara itiraz etti ve B.Y. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Konaklı Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    B.Y. evine girmeye çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dün akşam adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İmam nikahlı eş, 'İyi yapmışsın aşkım, biraz da benim için vurur musun?' demiş

    Beyza Yurttaş, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Olay günü kaçmak için şehir dışına gitmeyi planladığını söyleyen Yurttaş, B.Y. ile geçen kasım ayında tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

    • "Tanışma aşamasındaydık, konuşuyorduk. Sosyal medyadan birisi bana 'Evli' dedi. 'Ben evli değilim' dedi, e-devletine girdim baktım, evli değilmiş. Evli olduğunu öğrendim ve bundan iki hafta önce ayrıldım. Şanlıurfa'ya gittim, uzaklaştım. Geri geldiğimde erkek kardeşi aradı, beni ölümle tehdit ettiler. Karakola gittim şikayetçi oldum, tam karakoldan çıkarken eşi bana saldırdı. Ondan da şikayetçi oldum.
    • Sonra buradan kaçmak istedim çünkü 'Ben seni burada yaşatmayacağım. Konaklı'da yürümeyeceksin' dediler. Küfürler ederek ölüm tehditleri savurdular. Ben de kaçacaktım, her yerde beni aramış.
    • Gülşen diye bir kız beni aradı, 'Abla gitmeden son bir kez göreyim' dedi. Ben de ona konum attım, bir baktım araba yaklaştı o an öleceğimi hissettim. Arabaya aldı, ön koltuğa oturttu, arabayı kilitledi, sürmeye başladı. Arabadan atlayacaktım, atlayamadım. Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım?' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım, biraz da benim için vurur musun?' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş.

    ‘Daha önce de birçok kez darp etmişti’

    • Baygın bir haldeymişim. Sonra evimin önüne atmışlar. Bir elektrikçi bulmuş beni. Jandarma gelmiş. O an kanlar içerisindeyken bilincim yokken öleceğimi hissettim. Orada gerçekten ölebilirdim. Dışarıda bana tekrar saldırmayacağının garantisi yok. Daha önce de birçok kez darp etmişti ama bu kadar şiddetli dövmemişti. Önceden 5-6 defa vurmuştu."
    Etiketler:
    baygınlık, Tutuklama, Antalya, Darp, Sevgili, Alanya
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