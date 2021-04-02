Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 7 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, cinsel istimara uğrayan B.K.'nın ifadesi doğrultusunda 30 Mart'ta yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13'ü nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstismar vakası 16 yaşındaki lise öğrencisi B.K.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yaşadıklarını anlatması sonucu ortaya çıktı.

B.K., 19 yaşındaki S.A.'nın yaklaşık 2 yıl önce uygunsuz görüntülerini çekip bunlarla tehdit ederek kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. S.A.'nın şantaja devam ettiğini aktaran kız çocuğu, bu yolla başka erkeklerle birlikte olmaya zorlandığını söyledi.