Cem Küçük: Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediyeleri çokça eleştiriyoruz, ama iyi iş yaptıklarında da alkışlayalım

Türkiye yazarı Cem Küçük, İngiltere'deki müzayededen İslam eserleri satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili olarak "Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediyeleri çokça eleştiriyoruz. Eleştireceğiz de. Ama iyi iş yaptıklarında da alkışlayalım" ifadesini kullandı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'Eğriye eğri doğruya doğru demek' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün (1 Nisan 2021) yaptığı "Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'ân-ı kerim ve el yazmaları satın aldık. Zuhruf Suresi'nin yer aldığı 1200 yıllık, Maide Suresi'nin yer aldığı 1100 yıllık, 5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'ân-ı kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un" açıklamasını hatırlattı.

İmamoğlu ve diğer CHP'li belediyeleri çokça eleştirdiklerini belirten Küçük, "Eleştireceğiz de... Ama iyi iş yaptıklarında da alkışlayalım. 'Efendim, onlar bizi alkışlıyor mu da biz onlara iyi yaptın diyelim' diye düşünenler var. Bu çok saçma ve yanlış bir düşünce" dedi. Küçük, şöyle devam etti:

"CHP böyle yaptığı için muhalefette ve iktidar olamıyor. AK Parti ve bizim taraf medyası öyle olmamalı. İBB'nin Sotheby’s ’dan yaptığı alımlar ülkemiz için kazançtır.

ve öyle olmamalı. İBB'nin ’dan yaptığı alımlar ülkemiz için kazançtır. Medya kuruluşları bunları haber yapmayabilir. Kendi yayın politikaları, saygı duymak gerekir. Ama muhalif medya bunu hemen kullanıp 'bizi sansürlüyorlar' diye haber yapıyorlar.

Bugünkü müzayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı Kerim ve elyazmaları satın aldık.



Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık

Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık

5 surenin yeraldığı 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları

Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstanbul'un. pic.twitter.com/9nkBOEh5sQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2021