'Atatürk’ün hatırasına hakaret'le suçlanan Yılmaz Özdil'den tek cümlelik savunma

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sözcü gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Özdil, söz konusu soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün (2 Nisan 2021) İstanbul Adliyesi’ne gitti.

Özdil, savcılıktaki ifadesinde "Atatürkçüler, Atatürk’e hakaret etmez" dedi. Avukat İsmail Yılmaz da "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" ifadesini kullanarak Özdil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.