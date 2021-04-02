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    Kemal A., bıçakla tehdit, Adana

    'Kurgu' demişti: Arkadaşının boğazına bıçak dayayarak sevgilisini tehdit eden şahıs gözaltına alındı

    © DHA
    Türkiye
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    Adana'da Anıl H.’yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak çektiği videoyu kendisini terk edip hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan sevgilisi Zekiye A.’ya göndererek tehdit ettiği öne sürülen Kemal A., dün gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

    Adana'da yaşayan Kemal A., 'Ceren' ismini kullanan eski sevgilisi Zekiya A.’nın kendisini terk etmesi üzerine, genç kızın arkadaşı Anıl H.’yi 18 Mart’ta evine çağırdı. Anıl H.’nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., tehdit ve hakaretlerde bulunarak çektiği videoyu genç kıza gönderdi. Kemal A.'dan korkup saklandığı öne sürülen Zekiye A., polis ekiplerinden yardım istedi.

    Kemal A., 25 Mart'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    ‘Hep şiddet gördüm, tehdit ettiği için şikayetimden vazgeçmek zorunda kaldım’

    Olayın ardından genç kız, kendisine gönderilen videoyu, Twitter’daki hesabından paylaşarak yardım istedi. Kemal A. ile daha önceden çalıştığı güzellik merkezinde tanıştığını ve 3 sene birliktelik yaşadığını söyleyen Zekiye A., bu süre boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı.

    Kemal A.’nın psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Zekiye A., "Bana hep şiddet uyguladığında şikayet etmemem için beni eve kilitliyordu. Bana şiddet uyguladığı dönemlerde birlikte yaşıyorduk. Hep şiddet gördüm. Bir kere evden kaçıp şikayetçi oldum. Beni daha sonrasında tehdit ettiği için şikayetimden vazgeçmek zorunda kaldım. Beni her zaman yüzümü kesmek ve kezzap dökmekle tehdit etti’’ dedi.

    ‘Benden ve arkadaşlarımdan uzak durmasını istedim’

    Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin 2 hafta önce çekildiğini söyleyen Zekiye A., "Kendisini engelleyip görüşmediğim için bu videoyu çekmiş. Videoyu izleyip yanına gitseydim, öldüresiye döverdi. Kendimi çok çaresiz hissettim. O an kendimi düşündüm ve gitmedim. Oraya gitseydim ne yaşayacağımı hayal ettim ve çaresizce ağlayıp kendisine yalvararak benden ve arkadaşlarımdan uzak durmasını istedim. Benim şikayetimden sonra diğer mağdur olan kadınlar benim yanımda olsa ortaya daha farklı konular çıkar" diye konuştu.

    Kemal A.’dan korkmadığını söyleyen Zekiye A., şunları kaydetti:

    "Elinden geleni ardına koymasın. Keşke videoyu daha önceden yayınlasaydım. Kendisini yeterince rezil etti. Şu anda dışarıda bir cani geziyor. Bu adamın tutuklanması gerekiyor. Her gün bir vukuat işliyor. Bu adam cezaevine girmediği sürece bu tür olayları devam edecek. İnşallah tutuklanır ve hapislerde çürür."

    Kullanıcılar kurgu olduğuna inanmadı

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Kemal A.'nın boğazına bıçak dayadığı Anıl H., paylaştığı videoyla, görüntülerin kurgu olduğunu öne sürdü.

    Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin kurgu olduğuna inanmayınca bu kez Kemal A., Anıl H., ile birlikte evde buluşup yeni görüntüler çekerek paylaştı.

    Anıl H., tehdit altında olmadığını, olayın bir aylık bir mesele olduğunu savundu.

    Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu dedi.

    Uzaklaştırma kararı aldırmış

    Genç kızın, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.  Kemal A.'nın 30’dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Kemal A.'nın 2 yıl önce bir kuyumcudan 3 gün önce evlendiği Hale Nur A. ile birlikte 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği çalmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Olay anının ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

    Gözaltına alındı

    Kütahya’da, E.Ü. (19) isimli genç kız, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ö.K. (20) tarafından zorla araca bindirilerek, kaçırıldığı sırada, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince, kovalamaca sonucunda kurtarıldı.
    © DHA
    Eski sevgilisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
    Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan, tepkilere neden olan görüntülerin ardından Kemal A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, adresi belirlenen Kemal A.’yı gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Kemal A.’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Etiketler:
    Gözaltı, Tehdit, Kurgu, Bıçak, Adana
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