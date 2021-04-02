Gergerlioğlu gözaltına alındı

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı.

Tek bir sözünden bile korkuyorlar! Ömer Faruk Gergerlioğlu halkın iradesidir, onurumuzdur. #HalkınİradesineKelepçe vurulamaz! pic.twitter.com/L66r42tyXD — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 2, 2021

​​Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, yaklaşık 1 saat önce Twitter'dan "Babamı tutuklamaya geldiler. Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar" açıklaması yapmıştı.

Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar. — Salih Gergerlioğlu (@salihro) April 2, 2021

Salih ​Gergerlioğlu, "Zorbalığın fotoğrafı" diyerek şu paylaşımı yapmıştı.

Ankara Başsavcılığı'ndan açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yargıtay onayından geçmek suretiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Anayasanın 84/2. maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de ikametinde yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Gergerlioğlu'nun ceza infaz kurumuna sevk işleminin devam ettiği bildirildi.