CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Türkiye bu zulmü hak etmiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben" paylaşımı yaptıktan 2 gün sonra hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar hakkında açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Bazen soruyorlar CHP ne yaptı diye; Adana'yı düşünün, büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra dalga geçtiler, sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor, bu zulmü hak etmiyor" dedi.

Zulme, ancak paslı vicdanlar razı olur. pic.twitter.com/CY8vCBZRlu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 2, 2021

​Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak hastanede yer bulamadığını söyleyen Aslı Özkısırlar’a 2 gün önce hastanede yer bulundu. Bu süreçte iki kez kalbi duran Özkısırlar, bu sabah hayatını kaybetti. Özkısırlar’ın hayatını kaybetmesinin ardından #AslıÖlmediÖldürüldü etiketiyle Sağlık Bakanlığına tepki gösterildi.

Aslı Özkısırlar, sosyal medya hesabından 24 Mart tarihinde "Nerdeyse 10 günden fazladır hastaneye yatış için bekliyorum. Yatak yok. Ama siz yapın kongrenizi. Benim çektiğim ağrının eziyetin ne önemi var sonuçta. Sürünerek ölürsünüz umarım” paylaşımı yapmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, “Hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Hayatını kaybeden hastamız AÖ. İle ilgili olarak haber kanalları ve sosyal medyada farklı yorum ve iddiaların yer alması nedeniyle açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Söz konusu haberler üzerine yapılan ön incelemede, 10 yıldır relapsing polikondrit ve Cogan Sendromu ön tanısıyla takip edilen ve immunsüpresan tedavi kullanan hastamıza abdominal aorta anevrizması ve trombüs nedeniyle daha önce anjiografi yapılmış olduğu ve stent takıldığı anlaşılmıştır.

10.03.2021’tarihinde başvurduğu Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğinde aynı tanı ile hastalığının takibi amacı ile, yatırılarak gözetim altına alınması önerilmiştir. Bununla birlikte, hastanın kronik rahatsızlığını takip eden hekimimiz tarafından, acil bir durum olmadığı gerekçesiyle, COVID 19 salgını ve hastanın immunosupresif kullanması göz önüne alınarak risk alınmaması adına, hastane yatakları tam dolu olmamasına rağmen, uygun koşullar sağlanana kadar romatoloji servisine yatışının ertelenmesine karar verilmiştir.

Ancak hastamız 31.03.2021 günü saat 23.50 ‘de bulantı kusma, çarpıntı şikâyetleri ile 112 Acil ambulans ile evinden İzmir Kâtip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirilmiştir. Genel durumu kötü, hipotansif, septik görüntüde olan hastanın gerekli bütün tetkikleri yapılmış, tomografileri ve BT anjiyografi çekilmiştir. PCR testi çalışılmış ve negatif gelmiştir. Aort anevrizması yanında yaygın efüzyon görülen hasta kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi hekimlerince değerlendirilmiş ve bu durumda acil cerrahi düşünülmeyerek yakın takip için acil serviste müşahede altına alınmıştır.

Ertesi gün genel durumu kötüleşen hasta, Cogan Sendromu+ Pulmoner ödem tanısıyla entübe edilmiş ve hastanemiz yoğun bakımdaki risk dikkate alınarak acil olarak ambulans ile Özel Ege Yaşam Hastanesi yoğun bakım servisine nakledilmiştir. Bu hastaneye giriş esnasında arrest gelişen hastaya burada CPR (canlandırma) uygulanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır. Ancak hastamız yoğun bakımda bir gün sonra 02.04.2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

İmmunosupresif tedavi almakta olup salgın döneminde hastanelerimize gelmek zorunda kalan hastalarımıza dikkatle yaklaşılmakta, riskli hastalarla bir arada yatırılmamasına özen gösterilmektedir. Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte süreçle ilgili olarak detaylı soruşturma devam etmektedir."