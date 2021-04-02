İmamoğlu duyurdu: İBB ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Bu destek üreticiye can suyu olacak. İBB ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor. Ücretsiz olarak dağıttığımız silajlık mısır tohumu sayesinde üretim maliyetleri ciddi oranda düşüyor. İstanbul'da tarıma ve hayvancılığa olan desteğimiz büyüyerek artacak” dedi.
Bu destek üreticiye can suyu olacak.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2021
İBB ilk kez çiftçilere yem üretimi için tohum desteği veriyor. Ücretsiz olarak dağıttığımız silajlık mısır tohumu sayesinde üretim maliyetleri ciddi oranda düşüyor. İstanbul’da tarıma ve hayvancılığa olan desteğimiz büyüyerek artacak. pic.twitter.com/x5M2NQ3Pch
İmamoğlu’nun paylaştığı videoda görüşlerine yer verilen İBB Muhtarlık ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ise “Çiftçimize tamamıyla hibe olarak silajlık mısır tohumlarımızı dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.
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