Bilecik Belediye Başkanı Şahin: Kaybedenler hazımsızlık nedeniyle saldırıyor

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP’li Bilecik Belediyesi’ne, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen afişleri nedeniyle organize şekilde saldırı başlatıldığını belirten Şahin, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından kadın platformları ve derneklerinin paylaştığı tepki metinlerini billboardlara taşıdıklarını belirterek “Farklı metinler vardı, bir tanesine yönelik tepki oluştu. Şiddetin toplumun tüm kesimlerinden gelebileceğine dikkat çeken bir metindi. Bunun içinden sadece öğretmen ve polisi cımbızlayarak karşı propaganda yapıldı. Ayrıca sosyal medya üzerinden bir troll saldırısı gerçekleştirildi. Ama biz yayımladığımız metnin arkasındayız. Kadına şiddet; kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin biz bunun karşısındayız, ana fikrimiz bu” dedi.

Şahin, Osmanlı’nın kuruluş kenti Bilecik’i 15 yıl sonra kaybedenlerin “hazımsızlık” nedeniyle saldırıda bulunduklarını kaydetti.

'İlkler yaşanıyor'

Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğumuz gibi kadının iş ve siyaset alanındaki etkisini artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Şahin şunları söyledi: “Bilecik 15 yıllık AK Parti döneminde özellikle kültürel anlamda çoraklaştırılmış, kadın ikinci plana atılmıştı. Kadınların iş dünyasındaki etkinliğini artırabilmek için bir kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. Kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer alabilmesi için kreşleri çok önemsiyoruz. Her mahalleye bir kreş sözümüz vardı, bunların ikisini açtık. İlk kez bir kadın, belediye başkan yardımcısı oldu. Hemen ardından CHP ve İYİ Parti’nin Bilecik Merkez İlçe başkanlıklarına kadınlar aday oldu ve seçildiler. Bunlar da Bilecik’te ilklerdi.”

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik’teki billboardlarda yer alan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin asılan afişlerin, yapılan suç duyurusu sonucu kaldırıldığını ve Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik’teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır



Bilecik Bel. Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır pic.twitter.com/2o6Rox9frb — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 25, 2021

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