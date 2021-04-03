CHP’den ‘seçim örgütlenmesi’ timleri

CHP’de teşkilatlar olabilecek en yakın seçim için kolları sıvadı. İl ve ilçelerde hukuk ve seçim komisyonları kurulması için çalışma başlatıldı. Hukuk ve seçim örgütlenmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla milletvekillerinden oluşan çalışma heyetleri oluşturuldu.

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde illerdeki hukuk ve seçim örgütlenmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla çalışma ve değerlendirme yapmak üzere, milletvekillerinden oluşan heyetler görevlendirildi.

Çalışma heyetinde yer alan milletvekilleri sorumlu oldukları illerde çalışma yürütmek için yollara düşecek. Bölge toplantıları yapılacak.

İl ve ilçelerde seçim komisyonları kurulması için de harekete geçildi. Her ilde il başkanlığının görevlendirilmesiyle, il başkan yardımcısı ve avukatlar komisyonların başında görev alacak. Komisyonlar hem hukuk hem de sandık örgütlenmesi, seçim çalışmaları, eğitim konularında da faaliyet yürütecek.

Komisyon çalışmaları Genel Merkez’de yapılacak toplantıda değerlendirilecek ve bir yol haritası çıkarılacak. Komisyonların çalışmaları ve milletvekili çalışma heyetlerin değerlendirmeleri bir rapor halinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak.

‘En yakın seçime hazırlanıyoruz’

Çalışma heyetinde yer alan milletvekilleri Milliyet’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Olabilecek en yakın seçime yönelik hazırlıklarımızı son hızla yürütüyoruz. Komisyonlarımızın çalışma performanslarını artırmak, olası bir seçime hazırlıklı hale getirmek adına bir dizi projeyi masaya yatıracağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz. Özellikle İstanbul seçimleri, parti olarak hepimize birçok şeyi öğretti. Seçim güvenliğinin, seçim hukukunun ne kadar önemli olduğunu öğretti.”