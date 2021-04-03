Baltalimanı Polisevi'nin bacasında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Sarıyer Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki polisevinin bacasından dumanların çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya ulaşıp bacada çıkan yangını söndürdü.

Yangının başladığı sırada tesiste kahvaltı yapmak için bulunan Canan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ızgara kısmından alevler çıktığını ve yangının birden büyüdüğünü söyledi.

Tesistekilerin tahliye edildiğini belirten Yıldız, ızgaraya karton atıldığı için yangının çıktığını iddia etti.