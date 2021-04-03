Ailesiyle piknik yaparken kaybolan down sendromlu çocuğun cansız bedeni bulundu

Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya giden Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını bölgede aramaya başladı. Çevreye bakınan Çimen çifti, çocuklarının yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

AA'nın haberine göre, bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına katılan bir rafting işletmesinin çalışanları, kaybolduğu noktaya yaklaşık 12 kilometre mesafede, ırmak kenarında Çimen'in cenazesini fark edip, ekiplere haber verdi. Ekipler, Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.