İstanbul'da denizde yaşanan çekilmeyi uzmanı değerlendirdi

İstanbul'da son günlerde denizlerdeki çekilme tedirgin etti. Sahillerde bulunanlar çekilmenin deprem habercisi olduğunu söylerken bazıları ise hava şartlarının denizleri etkilediğini ifade etti. Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebostan sahillerinde yaşanan ve geçtiğimiz hafta 5-6 metreyi bulan çekilmeyle ilgili konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece ve Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen Mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış" diye konuştu.

'Meteorolojik hadiseler sonucu çekilmeler görülmektedir'

Su seviyesindeki çekilmeyi değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, çekilmenin mevsimsel bir durum olduğunu söyledi. Özdemir, “Dünyamızın Farklı bölgelerinde değişik zamanlarda, mevsimlerde denizde çekilme ve yükselmeler görülmektedir. Çoğunlukla bu olay meteorolojik hadiselerin sonucunda meydana gelmektedir. En önemli etken rüzgar, atmosfer basıncı ve hava sıcaklığıdır. Bu etkenlerin yanı sıra çekilmenin görüldüğü bölgelerde topografik arazi yapısı, bitki örtüsü, ormanlık alanlar, şehirleşme, ısı adalarının varlığı da etkili olacaktır. Sıraladığımız özellikler nedeni ile bölgemizdeki Marmara Denizi'nde çekilme belirgin olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.

'Bahar aylarında çok normal'

Mayıs ayı sonuna kadar sık sık bu görüntüyle karşılaşılacağını belirten Güven Özdemir, “Burada özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece, Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış. Ülkemizi etkileyen hava basınç sistemleri bu yüzey suyunun çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Yani Doğu Akdeniz merkezli alçak basıncın ve Doğu Avrupa kökenli, Balkanlar'da, Trakya'da etkili olan yüksek basıncın bir haftaya yakın bölgede kalması durumunda Kuzey Marmara bölgesinden ve Eğe bölgesine doğru esen yani poyraz, yıldız, karayelin Kuzey Ege denizinden Güney Ege denizine doğru akmasında veya çekilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tabii ki bu su çekilmeleri denize sahili olan beldelerin sığlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hava basınç sistemlerinin o bölgelerdeki sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak farklılık gösterir" ifadelerini kullandı.