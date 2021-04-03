Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Ülkemizin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 3, 2021
Hint Okyanusu’nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak.
Heyecanla bekliyoruz.
Hayırlı olsun... 🚢🇹🇷 https://t.co/xYsn1iAgU4
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