Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak

Ülkemizin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı.



Hint Okyanusu’nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak.



Heyecanla bekliyoruz.



Hayırlı olsun... 🚢🇹🇷 https://t.co/xYsn1iAgU4