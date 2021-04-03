Haftalık vaka oranında ilk sırada Samsun yer aldı, en az vaka Şırnak'ta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısının en yüksek olduğu iller Samsun, İstanbul, Yalova en az vakanın olduğu illerse Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa oldu.

Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.

Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak kaydedilirken, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde. pic.twitter.com/gQBktuyaJJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

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