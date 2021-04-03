İngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa tasarısı protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da göstericiler, polise, protestolara müdahalede yeni yetkiler veren 'Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı'nı protesto etmek amacıyla toplandı.

Yolu kapatıp araç geçişini engellemeye çalışan göstericilere polis müdahale etti.

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

'Kill the Bill': Londoners march against proposed law that would give police more powers to crack down on public protests



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