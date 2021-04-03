Eski AK Parti Milletvekili Bağcı, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne atandı

Resmi Gazete'de dün gece yayımlanan kararlara göre 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınırken yerine eski AK Parti Milletvekili Cahit Bağcı getirildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Bağcı, bu karar sonrası Twitter hesabından paylaştığı teşekkür mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyeliği görevinden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye Büyükelçi olarak atandım. Bizi bu onurlu ve şerefli görevlere layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim. Destekleri için Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu ‘na çok teşekkür ederim. Köklü dostluk ve kardeşlik ruhuyla ve aşk ile bir işçi arı gibi çalışacağız."

Destekleri için Dışişleri Bakanımız sayın @MevlutCavusoglu ‘na çok teşekkür ederim. Köklü dostluk ve kardeşlik ruhuyla ve aşk ile bir işci arı gibi çalışacağız.

Allah yüzakıyla görev yapmayı nasip etsin.

Cehd ile Bismillah

🇹🇷🤝🇦🇿 #CanAzerbaycan pic.twitter.com/UQf9cYoaYq — Cahit Bağcı (@CahitBagci) April 2, 2021

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