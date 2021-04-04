İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan emekli amirallerin bildirisine tepki: Haddinizi bilin, o Türkiye eskide kaldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin bildiri yayınlamasına tepki göstererek, "O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.

Altun, şöyle devam etti:

"Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"

Siz kimsiniz?

Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz?

Türkiye bir hukuk devletidir.

Bunu asla unutmayın.

Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 3, 2021

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