İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Montrö bildirisi' tepkisi

Bakan Soylu şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır.

Üniformayı taşımak şereftir.

O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir.



Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz...

Ya diğerleri... — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 3, 2021

​Şentop: Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, söz konusu bildiriyle ilgili açıklama yaptı.

Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı.

Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 3, 2021​

Kurtulmuş'tan bildiriye ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 103 emekli amiralin yayımladığı ortak bildiriye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kurtulmuş açıklamasında şunları kaydetti:

"Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de, milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de, milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 3, 2021

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