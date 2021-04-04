Doktor ile tartışan ilaç mümessilinden polislere tehdit: Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim

Bolu'da doktor Özkan V. ve ilaç mümessili Çağlar A., gittikleri pizzacıda çalışanlarla tartıştan sonra olay yerine gelen polislerle de tartıştı. İlaç mümessili Çağlar A., polis ekiplerine "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim" diyerek tehditler savururken, polis memuru ise Çağlar A.'nın tehditlerine, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi.

Olay, akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan bir pizzacıda meydana geldi. Bir aile sağlık merkezinde görev yapan doktor Özkan V. ile ilaç mümessili Çağlar A., iddiaya göre alkol kullandıktan sonra pizza almak için bir pizzacıya gitti. Doktor ve ilaç mümessili, sipariş verdikleri pizzalar hazırlandığı sırada çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Pizzacıda çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile tartışan ilaç mümessili Çağlar A. polislere, "Sizi Irak'a, Suriye'ye gönderirim" diyerek tehditler savurdu. Polis memuru ise Çağlar A.'nın tehditlerine, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi. Doktor ve ilaç mümessili ile polisler arasında yaşanan diyaloglar ve arbede bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Takviye ekiplerin de gelmesiyle polis aracına bindirilen Özkan V. ve Çağlar A. alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Bu sırada hastanede polis ekipleri ile tartışmaya devam eden iki kişi, polis ekiplerine küfür ve hakaret ederek, iddiaya göre hastane içerisindeki eşyalara zarar verdi.

Öte yandan, Özkan V. ve Çağlar A.'nın hastane içerisinde kendilerini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine saldırması sonucu ise bir polis hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından hastaneye çok sayıda polisi ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle etkisiz hale getirilen Özkan ve Çağlar A., ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.