Sunucu Saba Tümer, kahkahasını NFT olarak 90 bin liraya sattı

Ünlü sunucu Saba Tümer daha önce de sigortalatmış olduğu kahkahasını NFT yoluyla 90 bin TL'ye sattı. Tümer elde ettiği geliri sosyal sorumluluk projelerine harcayacak.

Ünlü sunucu Saba Tümer, son zamanlarda NFT yolu ile satışa çıkarılan şeylere bir yenisini ekledi.

Meşhur kahkahasını sattığını duyuran Saba Tümer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda satıştan 90 bin TL elde ettiğini yazdı: "Dünyada bir ilk. Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Saba Tümer (@sabatumer)'in paylaştığı bir gönderi

NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor, hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.