İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'ten dünya rekoru

Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.
World record in Istanbul!— World Athletics (@WorldAthletics) April 4, 2021
Ruth Chepngetich smashes the world half marathon record in 1:04:02. pic.twitter.com/qQ7HC0LZM1
Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru kırıldı
Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.
Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.
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