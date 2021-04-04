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    Faik Öztrak

    CHP'li Öztrak: Amirallerin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104041044191179-chpli-oztrak-amirallerin-aciklamasindan-darbe-cikartmak-olsa-olsa-sivil-darbecilere-mahsus-bir/

    CHP Sözcüsü Öztrak, "Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü? Her şeyin üzerine sarayın vesayetiyle olabildiğince yükleniyorlar. Buradan kimse mağdura yatmasın, millet mağdur" çağrısı yaptı.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriye ilişkin Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a açıklamalarda bulundu:

    - Gözüküyor ki AKP mağdura yatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Amirallerin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir.

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    © AA / İbrahim Toprak
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    - Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AKP'nin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar Montrö'yle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim. Açıkcası gerçekten ne yaptıkları belli değil. O metne bakınca kim nerede darbe tetikçiliği yapıyormuş? Her yerden bir şey çıkartıyorlar. Türkiye'de kimsenin söz söyleme özgürlüğü, fikrini açıklama özgürlüğü yok herhalde.

    - Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü? Her şeyin üzerine sarayın vesayetiyle olabildiğince yükleniyorlar. Buradan kimse mağdura yatmasın, millet mağdur. O yüzde 33 huzur haklarına zam alıp kalkıp şimdi darbe mağduruymuş gibi kendilerini göstermesinler. Olmayan darbe söylemlerinin mağduruymuş gibi gösterdiklerinde kimse buna inanmaz.

    Devlet Bahçeli
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    - 20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar.

    - Boğaziçi eylemlerinde gençlerin boğazını sıkanlar, hastanelerin koronavirüs tedbiri almaması nedeniyle hasta kabul edemez hale gelmesi sonucunda gencecik insanların ölümüne neden olanlar şimdi kalkıp da 103 tane emekli generalin bildirisini gerekçe gösterip mağdura yatmasınlar. Türkiye'nin bambaşka bir gündemi var. İnsanlar mağdur, bunlar kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlar. İşsiz bıraktıkları insanlar, iş yerlerini kapattıkları esnaf, tarlasını elinden aldıkları çiftçi, esas mağdur bunlar.

    Etiketler:
    Darbe, Bildiri, Amiral, Faik Öztrak, Montrö, CHP
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