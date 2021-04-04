İYİ Partili Çıray'dan emekli amirallerin bildirisine destek: Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, emekli amirallerin bildirisi için "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" dedi. Çıray "Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız" diye ekledi.

Emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan bildiriye ilişkin İYİ Parti'den ilk yorum İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.

Twitter'daki hesabı üzerinden, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" diyen Çıray, kendisine yöneltilen eleştirilere "Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" yanıtını verdi.

Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum.



103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi https://t.co/I1obe5UOdz — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 3, 2021

Çıray, "Doğru veya yanlış. Bu ülkenin her evlâdı Anayasa ve hukuk içerisinde kalarak fikirlerini özgürce beyan eder" ifadesini kullanırken, "Bıktık bu darbe paranoya ve tiyatrosundan. Bu ülkenin 400 bin askeri var. 300 bin polisi. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" açıklamasını yaptı.