Samsun'da şiddet gördüğü eski eşini öldüren kadın tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini darp eden eski eşi Ali D.'yi tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan A.P. adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Köroğlu Mahallesi'nde iddiaya göre Ali D. ile eski eşi A.P. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D., eski eşini darp etti. A.P. evde bulunan tüfekle Ali D.’ye ateş etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken, A.P. ise olayda kullanılan tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ali D.’nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.P., eski kocası tarafından şiddet gördüğünü, dün akşam saatlerinde konuşmak için bir araya geldikleri sırada yine kendisini darbettiğini öne sürdü. A.P., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.