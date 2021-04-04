Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın değerlendirme toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın değerlendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.