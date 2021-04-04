İzmir'de denize açılmak üzere olan arızalı teknede 109 sığınmacı bulundu

İzmir'de denize açılmak üzere koyda bekleyen arızalı teknedeki 109 sığınmacı kurtarıldı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarının, Karaburun ilçesindeki balıkçı barınağına bağlı tekneyle İtalya'ya sığınmacı götürmek üzere hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı, ortak çalışma başlattı.

Takip edilen tekneye Urla'daki Merdivenli Koy'da denize açılmak üzereyken operasyon düzenlendi.

Teknedeki aralarında hamile bir kadın ile çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 109 sığınmacı kurtarıldı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan sığınmacılar, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.

Sığınmacıları taşıyan teknenin motorunda arıza tespit edildiği ve kötü hava şartları altında batmasının muhtemel olduğu belirtildi.