CHP'li Erdoğan Toprak: Emekli subayların açıklamasından darbe çıkartmak, mağduru oynamak, çarpıtmadır

Emekliye ayrılmış bir grup subayın mesleki birikim ve deneyimleri duyarlılığıyla yaptıkları açıklama ifade özgürlüğüdür, bundan darbe çağrısı çıkarmak AKP fırsatçılığıdır. Yaşanan ağır ekonomik buhranın üstünü örtme çabasıdır. Yokluk ve yoksulluğu yapay gündemle örtemezsiniz