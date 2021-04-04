CHP'li Erdoğan Toprak: Emekli subayların açıklamasından darbe çıkartmak, mağduru oynamak, çarpıtmadır

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 103 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisini değerlendirdi. Toprak açıklamasında, "Muvazzaf (görevde) olsalar anlamı farklı, tavrımız da farklı olurdu. Emekli olduktan sonra, ifade özgürlüğü kapsamındadır" dedi.
Toprak'ın paylaşımı şu şekilde:
"2 gün önce 126 Emekli Büyükelçinin Montrö açıklamasına iktidardan ses çıkmadı. Emekli Subayların açıklamasından darbe çıkartmak; mağduru oynamak çarpıtmadır. Muvazzaf (görevde) olsalar anlamı farklı, tavrımız da farklı olurdu. Emekli olduktan sonra, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Emekliye ayrılmış bir grup subayın mesleki birikim ve deneyimleri duyarlılığıyla yaptıkları açıklama ifade özgürlüğüdür, bundan darbe çağrısı çıkarmak AKP fırsatçılığıdır. Yaşanan ağır ekonomik buhranın üstünü örtme çabasıdır. Yokluk ve yoksulluğu yapay gündemle örtemezsiniz."
Emekliye ayrılmış bir grup subayın mesleki birikim ve deneyimleri duyarlılığıyla yaptıkları açıklama ifade özgürlüğüdür, bundan darbe çağrısı çıkarmak AKP fırsatçılığıdır. Yaşanan ağır ekonomik buhranın üstünü örtme çabasıdır. Yokluk ve yoksulluğu yapay gündemle örtemezsiniz— Erdoğan Toprak (@EToprakCHP) April 4, 2021
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