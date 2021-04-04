Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: 'Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?'

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım. Biz Memleket Hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazırız."

Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım. Biz Memleket Hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazırız. — Muharrem İNCE (@vekilince) April 4, 2021

​