Ali Babacan'dan bildiri açıklaması: 'Acı hafıza depreştirilmemeli'

Emekli amirallerin bildirisi ile ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bir açıklama yaptı. Babacan açıklamasında “Acı hafıza depreştirilmemeli” ifadesini kullandı.

Emekli amirallerin Montrö Sözleşmesi ile ilgili yayınladığı ortak bildiriye ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir. İktidarın, sürekli “düşman” belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir.”

Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir.



İktidarın, sürekli “düşman” belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir.



Çözüm tam demokrasidir. — Ali Babacan (@alibabacan) April 4, 2021

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