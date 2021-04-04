Deniz Harp Okulu mezunlarından 'TSK'da irtica ve bölücü faaliyet' açıklaması

'Deniz Aslanları' adıyla yayınlanan bildiride Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yönetmelik/yönerge düzenlemeleri, "TSK’ya irticai ve bölücü görüşleri benimsemiş kişilerin alınmasına yol açabileceği" gerekçesiyle eleştirildi.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre bildiride, şu ifadeler yer aldı:
"Atatürk’ten miras aldığımız ilke ve devrimlerin, Atatürkçü Düşünce Sisteminin özümsenmesi ve yaşam tarzı haline getirilmesine engel olabilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini askerin yüreğinden atmaya, TSK’ya irticai ve bölücü görüşleri benimsemiş kişilerin alınmasına yol açabilecek son askeri yönetmelik/yönerge düzenlemelerinin; TSK’nın birlik ve beraberliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez temel niteliklerine (demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliği) bağlılığına zarar verebilecek özellikte olduğunu görmekten büyük kaygı duymaktayız.
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına giriş koşullarıyla ilgili yönetmelikte 'irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak' şartının kaldırılmasının, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Atatürkçü Düşünce Sisteminin, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılığın ve savunuculuğunun yapılmasının Harp Okullarına alınacak üniversite mezunlarıyla ve astsubaylarla ilgili eğitim yönergelerinden çıkarılmasının, TC ve Atatürk’ün nişanlardan çıkartılmasının Türk Ulusunun bağrındaki Atatürk ve Türk Ordusu sevgisini, Cumhuriyet ve devrimleri yıpratacak nitelikte olduğunu düşünüyoruz.
Ey Millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılmasını hedef alan, bu hedefe ulaşmak için akıl ve bilimin yol göstericiliğini benimseyen dinamik ve demokratik bir dünya görüşüdür. Geri döndürülemeyecek bir güçle kendi yatağında akan Atatürkçü Düşünce Sisteminin durdurulması mümkün değildir.
Atatürk’ün gösterdiği yolda çağdaş eğitim almış bizlerin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı tamdır. Anayasamızın ilk 3 maddesinde yer alan Devletin yönetim biçimi, Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentine dair hükümlere sadakatle bağlıyız. TSK’ya ilişkin yönetmelik ve yönergelerde, Devlet, Cumhuriyet ve Liyakat nişanlarında yapılan bu düzenleme faaliyetlerinin uygun olmadığını düşünüyor ve itiraz ediyoruz.
Anayasamızın Başlangıç kısmında hiçbir faaliyetin Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği açıkça yazmaktadır. Bu nedenle bu düzenleme faaliyetlerinin yanlış olduğunun görülmesini ve korunma görmeden düzeltilmesini talep ediyoruz. Bu düzenlemelerin sorumluluğunu sadece siyasilere yüklemek de doğru değildir. Bu yanlışları bugünden görmek ve uyarmak her Türk vatandaşının görevidir.
Demokrasiye aşık olan Türk evlatları olarak son sözümüz; 'ATATÜRK’ten, Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Cumhuriyet’in niteliklerinden vazgeçilmez'dir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim almış Deniz Aslanları
Alaettin SEVİM
Ali YÜCEYİĞİT
Atilla İhsan GÜLER
Aydın OKTAYKAN
Aykut Uğur TUNCA
Bayram Serdar ARDUÇ
Bülent TARIM
Cem KAÇAR
Cengiz KESOĞLU
Cengiz TOKER
Cüneyt KOŞU
Doğan ÇIRAKOĞLU
Eren Güneş KAYAN
Ergun YOLSEVER
Ertuğrul PEKER
Fatih KAYAKUZGUN
Gürkan PEKESİN
Hadi BAŞMAN
Hakan KARA
Hür AKTAŞ
Hüseyin HANÇER
İbrahim ÜNÜBOL
İsmet EREN
Kemal EGEMEN
Kenan ÇELİK
Levent ÇAM
Levent KURTOĞLU
Maruf BABAOĞLU
Mert YANIK
Mesut ÖZEL
Muhittin ÜNER
Nizam KAHRAMAN
Orhun KURAN
Ömer Lütfi ÖZCAN
Ömer Lütfi YILMAZ
Semih BAŞMAN
Süleyman BAYRAMOĞLU
Turgut İPEK
Ümit ARTAR
Ümit METİN
Vecihi KAYIBOĞLU
Yalçın TAŞPINAR"
Yavuz Vural ATİLLA
Zafer ÇALIŞKAN"
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