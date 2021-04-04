Emekli amirallerin bildirisine TCK 316 soruşturması: Başsavcılık, bildiriye öncülük edenleri ifadeye çağıracak

TCK’nın 316. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmada, bildirinin hazırlanmasına öncülük eden kişilerin tespit edildiği belirtildi. Bu isimlerin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacakları öğrenildi.

Emekli amirallerin bildirisini TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirildi.

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