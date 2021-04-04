Fahrettin Altun: Artık eski Türkiye yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti:

"Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan ’ın 27 Nisan’da, 7 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da aziz milletmizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür."

Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın 27 Nisan’da, 7 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da aziz milletmizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var.



Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 4, 2021



"Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin."

Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar.



Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 4, 2021



"Ortak oldukları en önemli nokta Hakk’ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!"