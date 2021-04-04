Yargıtay üyesi Doğan: Namaz kılan bir subayı bahane eden darbe imalı bildiriyi kınıyorum

Yargıtay üyesi Ali Doğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı, 103 emekli amiralin imzaladığı bildiri konusunda, “Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayımlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum” dedi.