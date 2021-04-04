Gazeteci Barış Pehlivan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğunu açıkladı

Gazeteci Barış Pehlivan, 104 emekli amiralin açıklamasında bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğunu Halk TV'de canlı yayın sırasında açıkladı.

Barış Pehlivan, 104 emekli amiralin açıklamasında bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğunu açıkladı.

Gazeteci Barış Pehlivan: 104 emekli amiralin yaptığı açıklamada bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi İYİ Parti yöneticilerinden birisidirhttps://t.co/2EerCZbQN9 pic.twitter.com/Gw4RIdtS90 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 4, 2021

​Pehlivan, Halk TV yayınında İYİ Parti'ye ait emekli Amiral Ergun Mengi'nin partinin Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğuna dair belgeyi paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '104 emekli amiralin yaptığı açıklama zevzekliktir' yorumunda bulunmuştu.