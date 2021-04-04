Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü: 'Milli iradenin yanındayız'

Boğaziçi Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin demokratik bir hukuk devletidir. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemlerinin son derece açıktır. Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir.

Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."

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